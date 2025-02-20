В Башкирии прошла выставка научно-технического творчества

Юные конструкторы и педагоги десяти технопарков региона встретились в Октябрьском в рамках выставки научно-технического творчества «Башкортостан – территория инженерной мысли». Участники из разных городов показали сконструированную технику, в частности, роботов. Школьники также представили наработки в виде удобных интернет-сайтов, посвященных природным достопримечательностям.

На площадке руководители технопарков обсудили вопросы развития и продвижения современных технологий в дополнительном образовании. Говорили о важности формирования инженерного мышления у подрастающего поколения, чтобы они эффективно применяли знания во время учебы в вузах и ссузах и на практике. Эта работа важна для обеспечения технологической независимости России и Башкортостана, отметили организаторы. Детям также провели мастер-классы по управлению беспилотниками.