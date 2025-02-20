В Башкирии в результате ДТП погиб молодой водитель

В Салаватском районе произошла смертельная авария. Как сообщает пресс-служба ГАИ республики, инцидент случился вечером 19 февраля на 20-м километре дороги Урмантау-Бешевлярово. Предварительно, 22-летний водитель «Лады Приоры», направляясь из села Балышлы в село Языково, потерял управление, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию автомобиля.