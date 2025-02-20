Бастрыкин потребовал доклад о драке мигрантов в ночном клубе Уфы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет по делу о нападении мигрантов на охранника в одном из уфимских ночных клубов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 15 февраля. Мигранты из Таджикистана избили охранника, который не пустил их в заведение. Прибывшие на место оперативники столкнулись с сопротивлением со стороны нападавших.