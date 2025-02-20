В Уфе прошёл шахматный турнир, посвящённый 80-летию Великой Победы

В Уфе прошел шахматный турнир, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали ученики Республиканского инженерного лицея-интерната. Начинающие спортсмены смогли сразиться за медали с чемпионами.

Кубок чемпионата России по шахматам как пример того, к чему стоит стремиться. Его завоевал ученик Республиканского инженерного лицея-интерната Мурат Бастанов. За его плечами уже более ста рейтинговых турниров. На соревнования в Сочи ехал с четкой целью: показать лучший результат.

Вернувшись в Уфу, чемпион снова участвует в соревнованиях. На этот раз – среди учеников своего лицея. Здесь попробовать свои силы может любой юный шахматист вне зависимости от уровня подготовки.

Соревнования проходят в несколько этапов. За медали сражаются 56 участников, большинство из них – воспитанники местной секции. С каждым годом занятия шахматами привлекают все новых учеников. Повышение интереса к этому виду спорта – одна из главных целей турнира.