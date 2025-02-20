В Уфе две пьяные женщины устроили дебош на вокзале

В Уфе на железнодорожном вокзале две пьяные женщины подрались и оскорбили полицейских. По информации Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, 26-летняя жительница села Красноусольский Гафурийского района и 24-летняя женщина из села Подольск Хайбуллинского района, ожидая поезд в Уренгой, распивали алкогольные напитки и начали ссориться. В ходе конфликта они грубо выражались и нарушали общественный порядок, в том числе в отношении сотрудников транспортной полиции.

Правоохранители попытались успокоить женщин. Однако одна из них стала ещё агрессивнее, начала размахивать руками, толкать и оскорблять полицейских, угрожая им расправой.

В результате на них составили административные протоколы. Во время оформления документов женщины продолжали вести себя неадекватно.