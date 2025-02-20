В Уфе экс-участковый обвиняется в получении взяток

В Уфе бывший участковый оказался на скамье подсудимых за получение взяток. По данным прокуратуры республики, полицейский, используя свое служебное положение, регулярно получал денежные средства от индивидуального предпринимателя. В обмен на взятки он не составлял протоколы за нелегальную продажу алкогольной продукции. В результате общая сумма неправомерно полученных средств составила 140 тысяч рублей.