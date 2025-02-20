В Уфе задержали водителя с килограммом мефедрона

В Уфе сотрудники ГАИ задержали 33-летнего водителя с килограммом наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Автомобиль «Омода» остановили для проверки документов на улице Заречной. На вопрос правоохранителей, есть ли у него запрещенные вещества, мужчина начал проявлять нервозность, что вызвало подозрения. В процессе осмотра автомобиля, проведенного в присутствии свидетелей, инспекторы нашли 100 свертков с белым порошком и 216 полимерных пакетиков.
Экспертиза подтвердила, что вещества являются наркотическими. В результате возбуждено уголовное дело. Виновник находится под арестом.
Фото: МВД по РБ.