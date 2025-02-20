Депутаты Башкирии планируют упростить регистрацию машин

За руль нельзя, но оформить автомобиль без страховки можно. Чтобы зарегистрировать транспортное средство, полис ОСАГО не понадобится. Башкирские парламентарии в первом чтении приняли проект закона о внесении изменений в Кодекс республики о безопасности дорожного движения. Сегодня в Уфе состоялось 19-е заседание Госсобрания региона.

Участие в нем принял и Глава Башкортостана. В повестке — порядка 40 вопросов. Основная часть была связана с рассмотрением законопроектов. Один из них касался самих депутатов. Лишиться своего кресла они теперь могут, если попадут под иностранное влияние. По крайней мере, в первом чтении документ принят.