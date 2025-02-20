В Уфе у женщины выявили гигантскую опухоль матки

На первом этапе врачи установили венозный кава-фильтр, а на втором выполнили лапаротомию для удаления матки с опухолью и придатков с обеих сторон. Операция прошла успешно – пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему восстановлению под наблюдением врача женской консультации.️