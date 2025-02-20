В Уфе у женщины выявили гигантскую опухоль матки

В Уфе помощь врачей клинической больницы скорой медицинской помощи потребовалась 43-летней пациентке, у которой выявили огромную опухоль.
Как сообщили в министерстве здравоохранения, женщина поступила в медицинское учреждение с сильными болями внизу живота. Врачи выявили у пациентки опухоль матки весов 8 кг. Образование заняло почти всю брюшную полость до уровня груди.
На первом этапе врачи установили венозный кава-фильтр, а на втором выполнили лапаротомию для удаления матки с опухолью и придатков с обеих сторон. Операция прошла успешно – пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему восстановлению под наблюдением врача женской консультации.️
Фото: министерство здравоохранения РБ.