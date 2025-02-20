В Башкирии заработал чат-бот «Город без ошибок»

В Башкортостане заработал чат-бот по грамматике «Город без ошибок. Башкортостан». Теперь жители региона смогут принять участие в исправлении ошибок, допущенных на вывесках, рекламных плакатах, дорожных знаках, в названиях улиц и других надписях. Робот «понимает» оба государственных языка республики, русский и башкирский. Доступен в мессенджере Telegram.