В Башкирии заработал чат-бот «Город без ошибок»

В Башкортостане заработал чат-бот по грамматике «Город без ошибок. Башкортостан». Теперь жители региона смогут принять участие в исправлении ошибок, допущенных на вывесках, рекламных плакатах, дорожных знаках, в названиях улиц и других надписях. Робот «понимает» оба государственных языка республики, русский и башкирский. Доступен в мессенджере Telegram.
Чат-бот разработан Центром Управления Республикой по поручению правительства Башкортостана. Теперь, чтобы оставить заявку на ошибку, нужно зайти в чат-бот мессенджера Telegram, указать точный адрес и прикрепить фото.
Комментарий будет автоматически зарегистрирован информационной системой «Инцидент менеджмент». После специалисты передадут жалобу в необходимую структуру, а Центр управления республикой проконтролирует решение проблемы.