В Уфе завершились игры турнира «Золотая шайба»

В Уфе сегодня завершились игры республиканского этапа турнира «Золотая шайба» по младшей возрастной группе. На льду школы имени Марата Азаматова за победу боролись шесть команд.

Помимо хозяев, это «Орлан» из Стерлитамака, «Юрматы» из Салавата, а также «Сапсан» из Кумертау, «Горняк» из Сибая и «Калинка» из Уфы. Команды изначально были разбиты на две группы, по две лучшие вышли в полуфинал. В решающей игре команда школы имени Азаматова переиграла «Орлан» со счетом 5:2 и стала победителем турнира.

Мы рады, что мы играли на домашней арене. Финал выдался немножко сложным, но ребята собрались. Молодцы, хорошо себя проявили и завоевали долгожданное золото для нашей школы. Артем Япаев, тренер команды школы им. М. Азаматова

После финального матча прошла церемония награждения. Третье место заняла команда «Юрматы» из Салавата. Юные хоккеисты были награждены по различным индивидуальным номинациям и получили денежные сертификаты. Теперь команда школы имени Азаматова будет защищать честь республики на третьем этапе турнира. Он пройдет в Салавате в начале марта. Также в ходе церемонии с юбилеем поздравили директора школы имени Азаматова и эксперта телеканала БСТ Рамиля Галяутдиновича Юлдашева. Сегодня ему исполнилось 60 лет.