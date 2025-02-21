В Уфе прошёл всероссийский этнодиктант «Россия – дом народов»

Этнодиктант приурочили ко Дню родного языка, который пройдёт 21 февраля. Текст в этом году приурочили к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

После диктанта состоялся круглый стол на тему «Язык, который объединяет. Роль родного языка в жизни общества». Мероприятие прошло совместно с Союзом писателей и стало платформой для обсуждения важности родного языка в современном обществе, а также его роли в укреплении межнационального мира и согласия. В течение недели в городах и районах республики будут организованы подобные акции.