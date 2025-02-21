Житель Уфы начал заниматься боксом в 55 лет

В Башкортостане ведётся активная работа по привлечению населения к тренировкам и занятиям общей физической подготовкой. Ранее Президент Владимир Путин поставил задачу – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70 процентов российских граждан. В том, что начать тренироваться никогда не поздно, уверен Равиль Булатов. Уфимец, которому на днях исполнится 59 лет, пришел в зал бокса три года назад.

Любовь к спорту отец привил ему еще в детстве. Пробовал свои силы в лыжном беге, единоборствах. Но из-за учебы и построения карьеры о тренировках пришлось забыть. Желание вернуться в бокс у Равиля появилось в 55 лет. Сейчас он тренируется под руководством Кирилла Москвина и признается, что подходит к занятиям гораздо ответственнее, чем в юности.