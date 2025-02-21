В Башкирии на выходных ожидается небольшое потепление

По данным Башгидромета, сегодня, 21 февраля, существенных осадков не ожидается, на юге республики возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, на юге — с порывами. Температура в течение дня колеблется от -8 до -13°С.

В субботу, 22 февраля, на севере республики также без осадков. Ночные температуры составят от -18 до -23°С, при прояснениях могут опуститься до -28. Днём в северных частях региона — от -6 до -11°С, в южных районах возможен небольшой снег, также ожидаются метели, гололед и снежные заносы. Ночные температуры на юге — от -13 до -18°С, днём — от -4 до -9°С