В Башкирии поставлены на производство усовершенствованные битумы

Инновации в дорожном строительстве. В Башкортостане поставлены на производство новые высококачественные битумы. При их правильном применении срок службы дорог можно продлить до 12 лет. Как новые технологии башкирских нефтяников продлят жизнь асфальта?

Качество дорог зачастую зависит от одного из ключевых компонентов асфальтобетона – нефтяного битума. От его характеристик во многом зависит долговечность дорожного полотна. Битумы нового поколения начали производить на уфимских заводах «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим», входящих в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти». Рецептура инновационного битума – совместная разработка со специалистами Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке. Новые усовершенствованные битумы позволят асфальту выдержать резкие перепады температур и тяжелые нагрузки, не подвергаясь деформации.

Марка PG учитывает высоко- и низкотемпературные характеристики битума. 64 – это самая высокая температура, которая может быть в битумном вяжущем, а -28 – самая низкая. Людмила Алексеева, инженер товарной лаборатории масел и битума завода «Башнефть-Новойл»

Чтобы определять физико-химические показатели битумов, лаборатории уфимских заводов оборудовали высокотехнологичными установками, в том числе и отечественными. Здесь специалисты проводят различные испытания вяжущих материалов. Например, влияние на битум больших нагрузок, высоких и низких температур, также его могут искусственно состарить, чтобы посмотреть на него, условно, через 10 лет.

Здесь на битум воздействуют давление и температура. Битум здесь находится в течение 20 часов, после чего мы его уже используем для дальнейших анализов. Ильмира Хафизова, лаборант химического анализа завода «Башнефть-Новойл»