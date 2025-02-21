В Уфе за два дня сгорели три иномарки

В Уфе за два дня сгорели три автомобиля. Сотрудники МЧС по РБ оперативно ликвидировали возгорания.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, поздно вечером 20 февраля на улице Менделеева загорелся моторный отсек автомобиля «Мерседес-Бенц». К счастью, пострадавших нет.

На следующее утро, 21 февраля, на улице 50 лет Октября во дворе одного из домов вспыхнула «Мазда Демио». Огонь вскоре перекинулся на соседний автомобиль «Субару LEGACY». Пожар быстро потушили огнеборцы.

Причины происшествий устанавливаются.