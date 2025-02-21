В Минспорте Башкирии подвели итоги 2024 года

В Уфе подвели итоги развития спорта за прошлый год и озвучили приоритетные задачи на 2025-й. В столице республики прошло расширенное заседание коллегии Министерства спорта Башкортостана.
2025 год объявлен Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Особое внимание на заседании уделили теме реабилитации ветеранов СВО путем их привлечения к занятиям спортом. Успешно реализуется проект «Мужество», в рамках которого подготовили сборную республики. Уже в марте наши ветераны будут защищать честь Башкортостана в Ханты-Мансийске на первом всероссийском Кубке защитников Отечества.
Сегодня в регионе систематически занимаются физической культурой больше 62% населения, а Башкортостан вошел в тройку лидеров в номинации «Регион России». По темпам строительства спортивных сооружений республика в числе лидеров в стране. За последние пять лет было введено более 1400 объектов. Главой региона Радием Хабировым принято решение начать строительство легкоатлетического манежа. В завершение мероприятия состоялась церемония вручения государственных наград работникам отрасли спорта и физической культуры республики.