В Минспорте Башкирии подвели итоги 2024 года

В Уфе подвели итоги развития спорта за прошлый год и озвучили приоритетные задачи на 2025-й. В столице республики прошло расширенное заседание коллегии Министерства спорта Башкортостана.

2025 год объявлен Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Особое внимание на заседании уделили теме реабилитации ветеранов СВО путем их привлечения к занятиям спортом. Успешно реализуется проект «Мужество», в рамках которого подготовили сборную республики. Уже в марте наши ветераны будут защищать честь Башкортостана в Ханты-Мансийске на первом всероссийском Кубке защитников Отечества.