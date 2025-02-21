В Стерлитамаке врачи спасли мужчину с клинической смертью

Фельдшеры из Стерлитамака Елена Савельева, Оксана Руднева и Лиана Гайфуллина спасли мужчину, который пережил клиническую смерть. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
На вызов 57-летнего горожанина с острым инфарктом миокарда фельдшер Савельева решила вызвать дополнительную бригаду для транспортировки мужчины в Региональный сосудистый центр. Однако в пути у него произошла клиническая смерть.
Медики начали проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию прямо в автомобиле. Спустя 10 минут оказанная помощь привела к положительному результату: у пациента восстановились дыхание и сердцебиение.
Фото: Айрат Рахматуллин, Vk