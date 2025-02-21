В Стерлитамаке врачи спасли мужчину с клинической смертью

Фельдшеры из Стерлитамака Елена Савельева, Оксана Руднева и Лиана Гайфуллина спасли мужчину, который пережил клиническую смерть. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

На вызов 57-летнего горожанина с острым инфарктом миокарда фельдшер Савельева решила вызвать дополнительную бригаду для транспортировки мужчины в Региональный сосудистый центр. Однако в пути у него произошла клиническая смерть.