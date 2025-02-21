Солдатский романс уфимского поэта стал народным хитом

Уфимский поэт Риф Хуснутдинов прославился своей песней «Яблоневый сад», ставшей всенародным хитом. История песни о простом солдате, защищающем свою Родину и тоскующем по любимой.
Недавно «Яблоневый сад» прозвучал на конкурсе строевой подготовки в одной из школ подмосковных школ. Видеозапись быстро распространилась в соцсетях и набрала множество положительных откликов.
Журналист «Башинформа» связался с автором песни Рифом Хуснутдиновым, который был удивлен, узнав о популярности своей песни.
Автор отметил, что идея написать «Яблоневый сад» пришла к нему именно в армейские годы, когда он служил в Оренбуржье вместе с солдатами со всего СССР.
Риф Хуснутдинов с ранних лет увлекался поэзией и не стремился к известности. После завершения учебы в Уфимском нефтяном институте он занимался строительством магистральных газопроводов, участвовал в проектах по обеспечению газо Московскую область, а также республики Татарстан, Чувашия и Ямало-Ненецкий автономный округ. В последние годы своей профессиональной деятельности занимал должность руководителя ассоциации выпускников УГНТУ.
Сегодня, в 69 лет, Риф активно занимается творчеством, пишет стихи и играет на гитаре. Его творчество находит отклик у людей разного возраста. Недавно свою признательность ему выразили школьники из города Дедовска, расположенного в Московской области.
Фото: bashinform.ru