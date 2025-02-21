Солдатский романс уфимского поэта стал народным хитом

Уфимский поэт Риф Хуснутдинов прославился своей песней «Яблоневый сад», ставшей всенародным хитом. История песни о простом солдате, защищающем свою Родину и тоскующем по любимой.

Фото №1 - Солдатский романс уфимского поэта стал народным хитом

Недавно «Яблоневый сад» прозвучал на конкурсе строевой подготовки в одной из школ подмосковных школ. Видеозапись быстро распространилась в соцсетях и  набрала множество положительных откликов.

Журналист «Башинформа» связался с автором песни Рифом Хуснутдиновым, который был удивлен, узнав о популярности своей песни.

Автор отметил, что идея написать «Яблоневый сад» пришла к нему именно в армейские годы, когда он служил в Оренбуржье вместе с солдатами со всего СССР.

Написал эту песню еще в далеком 1975 году, тогда я служил в армии в Тоцком Оренбургской области. В те года там собирались солдаты со всего Советского Союза. Это сгусток патриотических сил всей страны. Именно в такой атмосфере сама по себе родилась данная песня. Наш командир, старшина был таким добрым, выходил из «каптерки» и говорил молодому рядовому, проспавшему подъем: «Расскажи, о чем задумался солдат». Вот с этих слов начинается песня.

Риф Хуснутдинов, поэт

Риф Хуснутдинов с ранних лет увлекался поэзией и не стремился к известности. После завершения учебы в Уфимском нефтяном институте он занимался строительством магистральных газопроводов, участвовал в проектах по обеспечению газо Московскую область, а также республики Татарстан, Чувашия и Ямало-Ненецкий автономный округ. В последние годы своей профессиональной деятельности занимал должность руководителя ассоциации выпускников УГНТУ.

Сегодня, в 69 лет, Риф активно занимается творчеством, пишет стихи и играет на гитаре. Его творчество находит отклик у людей разного возраста. Недавно свою признательность ему выразили школьники из города Дедовска, расположенного в Московской области.

Я начала искать для конкурса строевой песни речевку. В интернете попалась видеозапись, где мужчина исполняет песню «Яблоневый сад». Под видео было очень много комментариев, люди писали, что это их любимый хит, некоторые поделились воспоминаниями о лагере. Эта песня наполнена чувством и душой. Мы часто говорим о Родине, об отношении к истории своего родного края. И слова, которые звучат в этой песне, передают важные смыслы. Они очень близки нашим ученикам. Позже один из наших родителей сказал, что этой песне 50 лет. И нам удалось найти автора этой песни. Мне очень хотелось бы, чтобы спустя годы также пели эту песню и рассказывали о ее истории. Это очень ценно. Мы очень благодарны автору Рифу Хатыповичу за эту песню, которую спустя 50 лет исполняют дети.

Ирина Ряженова, учительница лицея г.Дедовск

Фото: bashinform.ru

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