Солдатский романс уфимского поэта стал народным хитом

Я начала искать для конкурса строевой песни речевку. В интернете попалась видеозапись, где мужчина исполняет песню «Яблоневый сад». Под видео было очень много комментариев, люди писали, что это их любимый хит, некоторые поделились воспоминаниями о лагере. Эта песня наполнена чувством и душой. Мы часто говорим о Родине, об отношении к истории своего родного края. И слова, которые звучат в этой песне, передают важные смыслы. Они очень близки нашим ученикам. Позже один из наших родителей сказал, что этой песне 50 лет. И нам удалось найти автора этой песни. Мне очень хотелось бы, чтобы спустя годы также пели эту песню и рассказывали о ее истории. Это очень ценно. Мы очень благодарны автору Рифу Хатыповичу за эту песню, которую спустя 50 лет исполняют дети.

Ирина Ряженова, учительница лицея г.Дедовск