В Уфе оштрафовали управляющего квест-комнатой

По информации прокуратуры республики, инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда группа из 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет пришла на квест. Во время игры 12-летний мальчик выбыл из игры, и управляющий активировал механизм, из-за чего мальчик упал с кресла на пол и получил травму позвоночника. Его здоровью был причинен тяжкий вред.