В Башкирии два человека погибли в пожарах с разницей в 20 минут

В МЧС по Башкирии рассказали, что сегодня, 21 февраля, произошло два смертельных пожара. Трагедии зарегистрировали почти в одно время.

В Уфимском районе в деревне Юматово огнём охватило каркасный дом с пристроем. Площадь пожара составила 34 кв.м. В сгоревшем помещении нашли тело мужчины. Его личность устанавливается. Предварительная причина случившегося – короткое замыкание.

Подобный случай произошёл в Давлекановском районе в деревне Исмагилово. Огнём охватило жилой дом. Площадь пожара составила 50 кв.м. В доме нашли тело 65-летнего мужчины. Пожар возник в районе печки.