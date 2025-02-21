В Уфе состоялось торжественное собрание ко Дню защитника Отечества

Ко всем собравшимся с приветственным словом обратился глава республики. Радий Хабиров отметил, что в наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом, становится символом единения всех защитников Отечества – тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой, и тех, кто в тылу живёт и трудится с девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!».