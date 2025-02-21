В Уфе состоялось торжественное собрание ко Дню защитника Отечества

Праздник мужества. В Уфе состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В Государственном  концертном  зале «Башкортостан» собрались ветераны, Герои России, военнослужащие, офицеры запаса, участники специальной военной операции, члены их семей.

Ко всем собравшимся с приветственным словом обратился глава республики. Радий Хабиров отметил, что в наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом, становится символом единения всех защитников Отечества – тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой, и тех, кто в тылу живёт и трудится с девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!».

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех вас с наступающим Днём защитника Отечества – праздником мужества, чести и беззаветной преданности Родине. 2025 год Указом Президента России объявлен Годом защитника Отечества. В нашей республике он пройдёт ещё под знаком особой заботы – как Год поддержки участников СВО и членов их семей. Это дань уважения великому подвигу поколения победителей, ратным свершениям героев тыла, памяти павших воинов. Это благодарность нашим сегодняшним героям – участникам специальной военной операции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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