В Уфе состоялось торжественное собрание ко Дню защитника Отечества

Праздник мужества. В Уфе состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В Государственном концертном зале «Башкортостан» собрались ветераны, Герои России, военнослужащие, офицеры запаса, участники специальной военной операции, члены их семей.
Ко всем собравшимся с приветственным словом обратился глава республики. Радий Хабиров отметил, что в наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом, становится символом единения всех защитников Отечества – тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой, и тех, кто в тылу живёт и трудится с девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!».