Из Башкирии на СВО отправилась очередная группа бойцов после отпуска

Из республики в зону СВО отправилась очередная группа военнослужащих после отпуска. Торжественная церемония проводов прошла на территории спорткомплекса «Уфа-Арена», однако из-за морозной погоды мероприятие организовали внутри.
Вице-премьер правительства Ирек Сагитов выступил с напутственным словом для солдат и вручил награды нескольким участникам спецоперации. Он пожелал военнослужащим счастливой дороги и успешного выполнения поставленных задач. Самое главное – вернуться домой живыми и с победой.
На СВО бойцы отправятся на комфортабельных автобусах, предоставленных республикой. В этот раз использовано три единицы транспортного средства.