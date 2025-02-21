В Башкирии фиксируют рост числа желающих подписать военный контракт

В Башкортостане растёт число желающих заключить военный контракт. В республиканском пункте отбора фиксируют повышенный наплыв добровольцев. Напомним, что сейчас процедуру можно пройти централизованно в специально организованном центре на базе детского лагеря «Черёмушки» в Уфе.
По принципу единого окна здесь можно сразу открыть счёт в одном из нескольких банков, пройти медосмотр и даже восстановить необходимые документы. Процедуру заключения контракта максимально упростили для удобства заявителей. В едином центре будущие военнослужащие также могут пройти обучение по некоторым военным дисциплинам, например, по оказанию первой помощи.
Напомним, что в Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после – ежемесячно от 210 тысяч рублей в качестве зарплаты. Так, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей.