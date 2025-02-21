В Башкирии проходит отборочный этап чемпионата «Профессионалы»

В республике идет отборочный этап всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Он проводится в течение трех дней по 152 компетенциям, девять из которых расположены на базе Уфимского многопрофильного профессионального колледжа. Победители республиканского этапа соберутся на межрегиональные соревнования. После них лучшие встретятся в финале в Санкт-Петербурге.

Будущие визажисты вдохновились образом матрешки. Такой макияж напоминает роспись – большие пушистые ресницы, румянец на щеках, яркие губы и брови. Задача конкурсанток на чемпионате по профмастерству – максимально приблизить модель к русской кукле.

На этой площадке соревнуются в компетенции «Эстетическая косметология». Вчера конкурсантки уже успели показать себя в работе. Они проводили уходовые процедуры для лица. А уже сегодня им предстояло сделать легкий макияж и депиляцию сахарной пастой. Эксперты индустрии красоты обращали внимание на точность, технику выполнения, соблюдение всех санитарных норм и правил. Тем временем будущие преподаватели начальных классов за короткое время должны были разработать и провести фрагмент учебного занятия.

На площадках уфимского колледжа борются за призовые места 45 конкурсантов. Участвуют и школьники. Они представляют города Уфа, Белорецк, Благовещенск, Мелеуз, Нефтекамск, Салават, Сибай. Оценивают их работы более 40 экспертов, среди них 10 – это представители индустрии.