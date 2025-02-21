В Уфе состоялся творческий вечер Тамары Искандерии

В Уфе состоялся творческий вечер башкирской поэтессы Тамары Искандерии. На литературной встрече собрались друзья по цеху, любители поэзии и представители молодого поколения.

Мероприятие сопровождалось песнями, слова к которым написаны поэтессой, и мелодией курая. Сама Тамара Юлдашева и актеры театра прочитали любимые стихи. Особенностью вечера стало вручение писательнице Золотой Пушкинской медали. Событие приурочили к 225-летию со дня рождения великого русского классика и 65-летию со дня образования Союза писателей России.