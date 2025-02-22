Из Башкирии в зону СВО прибыл 144-й гумконвой

Праздничный гумконвой. На Донбасс прибыла 144-я колонна с гуманитарной помощью для мобилизованных, именных батальонов и полка «Башкортостан». В преддверии Дня защитника Отечества наши военнослужащие получили FPV-дроны уфимского производства, которые уже зарекомендовали себя на поле боя, внедорожники и бронированные грузовики, спецсредства, стройматериалы, посылки от родных и близких.
Мобильные бани, легковые внедорожники и приветы из дома. В честь Дня защитника Отечества бойцы получили не только индивидуальные посылки, но и личные квадроциклы.
В составе республиканского гумконвоя несколько фур с помощью для своих земляков отправил и Баймакский район. Сопровождал и передал посылки лично в руки глава администрации Азамат Идрисов, который до назначения на эту должность долгое время проработал в ЛНР, отвечал за восстановление подшефного города Красный Луч.
В перерывах между разгрузкой гумпомощи землякам удалось встретиться и пообщаться друг с другом. Такие минуты особенно ценны, говорит боец с позывным «Баймак».
Своими для бойцов стали и водители гуманитарных колонн. Встречают как родных братьев. За плечами у многих – более ста рейсов на Донбасс.
В составе каждого гумконвоя – десятки единиц легковых внедорожников и мотоциклов. Вся эта техника востребована на передовой и помогает спасать жизни наших ребят. Очередную партию техники получили бойцы добровольческого батальона имени Шаймуратова.
Не остались без внимания руководства республики и мобилизованные из Башкортостана. По поручению Радия Хабирова на Донбасс с каждым гумконвоем привозят сотни FPV-дронов уфимского производства, которые распределяются между нашими подразделениями. Новую партию «птичек» получил командир отряда БПЛА с позывным «Морпех». Кавалер орденов Мужества и Минигали Шаймуратова в результате минометного обстрела лишился ноги, но все равно вернулся в строй после реабилитации, чтобы вернуться домой со своими боевыми братьями.
Не только лёгкие внедорожники, но и бронетехнику отправляет Башкортостан своим защитникам. Вот такие бронированные «Уралы» уже порядка нескольких десятков штук отправило на Донбасс предприятие «Башнефтегеофизика».
На Донбассе по-особенному звучит и башкирский курай, под мелодию которого словно снова оказываешься в родной республике, говорят бойцы. Артисты тоже приехали поддержать наших ребят в преддверии Дня защитника Отечества. В честь праздника медалями Минигали Шаймуратова отметили военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач.
И такую поддержку республика будет оказывать столько, сколько необходимо. Бойцам тех подразделений, которые не смогли приехать на разгрузку гумконвоя, представители Башкортостана довезут посылки до их расположений.