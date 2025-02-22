Из Башкирии в зону СВО прибыл 144-й гумконвой

Праздничный гумконвой. На Донбасс прибыла 144-я колонна с гуманитарной помощью для мобилизованных, именных батальонов и полка «Башкортостан». В преддверии Дня защитника Отечества наши военнослужащие получили FPV-дроны уфимского производства, которые уже зарекомендовали себя на поле боя, внедорожники и бронированные грузовики, спецсредства, стройматериалы, посылки от родных и близких.

Мобильные бани, легковые внедорожники и приветы из дома. В честь Дня защитника Отечества бойцы получили не только индивидуальные посылки, но и личные квадроциклы.

Для сына привез. Он попросил, чтобы раненых вывозить с передовой. Мне в деревне он не нужен. Главное, чтобы здесь был для ребят. Всё для победы. Победа будет за нами. Рахим Сайфуллин, житель д. Иргизлы /Бурзянский район/

В составе республиканского гумконвоя несколько фур с помощью для своих земляков отправил и Баймакский район. Сопровождал и передал посылки лично в руки глава администрации Азамат Идрисов, который до назначения на эту должность долгое время проработал в ЛНР, отвечал за восстановление подшефного города Красный Луч.

Мы сегодня привезли три фуры гуманитарной помощи. Это пиломатериалы, продукты питания, тушёнки, казылык, кумыс, который наши ребята любят и ждут. Личные посылки и, конечно, приветы от жителей Баймакского района, которые ждут их с победой, чтобы они скорее живыми и здоровыми вернулись домой. Азамат Идрисов, глава администрации Баймакского района

В перерывах между разгрузкой гумпомощи землякам удалось встретиться и пообщаться друг с другом. Такие минуты особенно ценны, говорит боец с позывным «Баймак».

Настроение вообще поднимается на ура. Настроение замечательным становится. Мы и так не унываем, служим. Но когда своих видишь, вообще хорошо становится. позывной «Баймак»

Своими для бойцов стали и водители гуманитарных колонн. Встречают как родных братьев. За плечами у многих – более ста рейсов на Донбасс.

Мы дружим с 2022 года со многими ребятами с первой поездки. Вообще замечательно нас встречают, как братьев. Мы тут уже породнились все как братья. Они делают свою работу на передовой, мы делаем свою работу в тылу. Это тоже тяжело. И передвигаться тут, в зоне спецоперации, не очень безопасно. Тоже свою работу делают. Они наш труд уважают, мы их труд уважаем. Вячеслав Шлифер, водитель гумконвоя

В составе каждого гумконвоя – десятки единиц легковых внедорожников и мотоциклов. Вся эта техника востребована на передовой и помогает спасать жизни наших ребят. Очередную партию техники получили бойцы добровольческого батальона имени Шаймуратова.

Техника постоянно нужна. Радий Фаритович постоянно отправляет, жители республики. Спасибо большое за помощь. Техника нужна для выполнения поставленных боевых задач, которые ставит главнокомандующий нашей страны. Ни одна техника не пропадает, вся используется для выполнения поставленных боевых задач. позывной «Доцент»

Не остались без внимания руководства республики и мобилизованные из Башкортостана. По поручению Радия Хабирова на Донбасс с каждым гумконвоем привозят сотни FPV-дронов уфимского производства, которые распределяются между нашими подразделениями. Новую партию «птичек» получил командир отряда БПЛА с позывным «Морпех». Кавалер орденов Мужества и Минигали Шаймуратова в результате минометного обстрела лишился ноги, но все равно вернулся в строй после реабилитации, чтобы вернуться домой со своими боевыми братьями.

Война теперь совсем другая, без дронов никуда. Это основная составляющая на данный момент. Большое спасибо хочу сказать нашей республике, Радию Хабирову, всем неравнодушным гражданам, всем, кто создает эти дроны. Это большая помощь для нас. В день можем расходовать от 5 до 10 штук. В основном вскрываем блиндажи противника, технику, скрытые позиции противника. Выявляем дронами разведчиками, а дальше уже дело дронов-камикадзе. позывной «Морпех»

Не только лёгкие внедорожники, но и бронетехнику отправляет Башкортостан своим защитникам. Вот такие бронированные «Уралы» уже порядка нескольких десятков штук отправило на Донбасс предприятие «Башнефтегеофизика».

На Донбассе по-особенному звучит и башкирский курай, под мелодию которого словно снова оказываешься в родной республике, говорят бойцы. Артисты тоже приехали поддержать наших ребят в преддверии Дня защитника Отечества. В честь праздника медалями Минигали Шаймуратова отметили военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач.

Всегда традиционно вся наша Республика Башкортостан, жители, волонтеры, организации республики приложили усилия для того, чтобы гумколонна была максимально всеобъемлющая. Тут вся номенклатура, начиная от бронетехники, легковые машины, мотоциклы, багги, заканчивая необходимым оборудованием и индивидуальными посылками. Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»