В Уфе врачи Центра детской онкологии проводят пересадку костного мозга

Уфимские врачи провели уже три трансплантации костного мозга. Операции были сделаны врачами Центра детской онкологии и гематологии, открывшегося в прошлом году. Современное медучреждение с высокотехнологичным оборудованием для маленьких пациентов позволяет им получать качественную помощь в своём регионе.

Так сейчас проходит обучение в пятом классе для Софии. Учителей видит с экрана телефона, вместо школы – больничная палата. Два года назад девочке поставили диагноз остеосаркома бедренной кости. В прошлом году после долгого лечения случился рецидив. Ещё два года назад София вместе с мамой попали в гематологическое отделение РДКБ. Сейчас лечение и реабилитацию проходят уже в Республиканском центре детской онкологии и гематологии.

Скоро при центре должна заработать и школа. Медучреждение создавалось так, чтобы комфортно было и детям, и их родителям, которые находятся с ними 24 на 7. Отделение трансплантации костного мозга. Стерильность здесь жизненно необходима. Перед пересадкой высокодозная химиотерапия убивает не только раковые клетки, но и лейкоциты. А они и отвечают за иммунитет. Поэтому маленькие пациенты находятся в стерильных боксах. Между ними и комнатой родителей прозрачная перегородка.

В центре уже сделали три пересадки костного мозга. Раньше в республике такие операции не проводились. Пока медики практикуют аутотрансплантацию.

Но всё это время, а это может быть и неделя, и год, биоматериал необходимо хранить. Поэтому в центре было создано криохранилище. Центр готов в будущем предоставить возможности криохранилища и взрослым пациентам.