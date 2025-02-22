Жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погоды

В Башкортостане прогнозируется ухудшение погоды. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В южной половине республики в отдельных районах метель, на дорогах снижение видимости, снежные заносы. Введено ограничение движения для всех видов транспорта на дорогах Верхний Сарабиль – Кувандык и Абуляисово – Старозианчурино.

На контроле МЧС Башкортостана ситуация в Хайбуллинском районе. В двух километрах от деревни Урняк автомобили застряли на дороге, в них находились восемь человек, в том числе грудной ребенок. На место прибыли спасатели и дорожная техника. Машины в сопровождении продолжили движение. От сельского поселения из села Большеабишево на место выехал гусеничный трактор, направлены спасатели из Сибая со снегоходом.