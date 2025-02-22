В Башкирии прошёл заключительный этап «Зимних шаймуратовских игр»

В Башкирии состоялся заключительный республиканский этап «Зимних шаймуратовских игр». Финал прошел на площадке полилингвальной гимназии №1, куда приехали победители муниципальных этапов со всех районов и городов республики.
Участие в играх принимали дети шаймуратовских классов. Им предстояло проявить себя не только физически, но и интеллектуально. Дети продемонстрировали знание истории, родного языка, а также показали подготовку в военном деле. После состязаний для учащихся провели открытый диалог с участниками СВО и башкирскими учёными.
На сегодня в республике порядка 250 шаймуратовских классов. Формат состязаний в виде летних и зимних игр прописан в стандарте обучения. Цель – разностороннее развитие личности и прививание патриотизма. Абсолютным победителем и обладателем переходящего Кубка имени Героя России Минигали Шаймуратова стала команда из села Старокуручево Бакалинского района.