В Башкирии прошёл заключительный этап «Зимних шаймуратовских игр»

В Башкирии состоялся заключительный республиканский этап «Зимних шаймуратовских игр». Финал прошел на площадке полилингвальной гимназии №1, куда приехали победители муниципальных этапов со всех районов и городов республики.

Участие в играх принимали дети шаймуратовских классов. Им предстояло проявить себя не только физически, но и интеллектуально. Дети продемонстрировали знание истории, родного языка, а также показали подготовку в военном деле. После состязаний для учащихся провели открытый диалог с участниками СВО и башкирскими учёными.