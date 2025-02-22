Для бойцов полка «Башкортостан» организовали праздничный концерт

В преддверии Дня защитника Отечества в тыловом районе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» прошёл праздничный концерт. Перед бойцами, которые находятся на ротации, выступила фронтовая группа «Патриот» Московского военного округа.

Коллектив исполнил патриотические песни и хиты отечественной эстрады разных лет. Перед нашими бойцами они выступают уже не первый раз. К слову, солист группы Динар Шайхитдинов родом из Белорецкого района. Главная задача музыкантов – поддержка морально-боевого духа.