В Уфе стартовал кубок России по ледовому спидвею

Ну, конечно, будет борьба. Во-первых, тут половина состава из чемпионата России, которые составляли конкуренцию мне. Во-вторых, это технический вид спорта. Соревнования проходят в один уикенд, то есть в два дня, суббота-воскресенье. Нет какого-то права на ошибку, нет какого-то права на технический исход, поэтому стараешься делать все на максимум.

Никита Богданов, четырёхкратный чемпион России по мотогонкам на льду