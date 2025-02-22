В Уфе стартовал кубок России по ледовому спидвею

Он проходит в течение двух дней на стадионе «Строитель». Это вторые по статусу соревнования после чемпионата страны в мире. Они проводятся ровно через 70 лет после первых гонок на льду в столице Башкортостана.
Республику представляют пять спортсменов. Лучший результат после первого дня у Никиты Богданова. На соревнованиях в Красногорское он завоевал четвертый титул чемпиона России подряд. А сегодня он снова стал победителем Мемориала Габдрахмана Кадырова. Второй результат у уфимца Дмитрия Солянникова.