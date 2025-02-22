В Башкирии хоккеисты сыграли с детьми бойцов СВО

На одном льду с профессиональными хоккеистами. На озере Яктыкуль в Абзелиловском районе прошел благотворительный хоккейный турнир. Сергей Мозякин, Егор Яковлев, Василий Кошечкин, Егор Коробкин и Илья Набоков сыграли матчи с детьми участников специальной военной операции. Как прошел хоккейный праздник и какие впечатления остались у начинающих спортсменов?

В этот день морозная погода ощущалась совсем иначе, ведь на льду проходили по-настоящему жаркие игры. И даже пропустить гол от олимпийского чемпиона Сергея Мозякина не так обидно. Когда еще удастся побороться за победу в матче с легендами российского хоккея, понаблюдать за противостояниями, сделать фото на память с кумирами и просто насладиться хоккейной атмосферой пришло много местных жителей?

Классное настроение у детей, и очень приятно находиться здесь. Спасибо организаторам за приглашение. Ребята с удовольствием приняли приглашение, и я думаю, что для детишек это будет очень приятно – поиграть с нами на льду, а нам – поиграть с детьми, повеселиться в такой морозный, солнечный день. Сергей Мозякин, директор академии хоккея «Металлург»

На озере Яктыкуль хоккейные турниры проводятся регулярно. «Уральская классика» стала доброй традицией и проводится уже ежегодно. В этот раз было принято решение собрать начинающих хоккеистов, детей участников СВО, и подарить им незабываемые эмоции. С этим прекрасно справились организаторы.

Очень впечатленный, очень много веселья, замечательно день проходит. Игра была хорошая, они, конечно, нам поддавались. Дмитрий Рахаев, участник благотворительного хоккейного турнира

Участие в турнире приняли четыре команды из Абзелиловского района – это более 40 детей. Все они регулярно тренируются и, конечно, обладают хоккейными навыками. Отраженный буллит от Ильи Набокова тому доказательство.

Наш район всегда был и остается спортивным районом. Мы сегодня как раз свидетели одного эпизода, момента, как мы все вместе занимаемся спортом, ведем здоровый образ жизни. Ну и в целом развиваем спорт. Ильдар Нафиков, глава администрации Абзелиловского района

Всё как в настоящем хоккейном матче: на поле шесть игроков, вбрасывание и даже исполнение буллитов. Конечно, без силовых приёмов. Помимо ярких впечатлений, юные хоккеисты уехали с памятными подарками.

Хорошие ребята, стараются. Приятно смотреть, когда есть искринка в глазах. Мы играем, делаем всё возможное для них, чтобы они получили удовольствие. Основная задача – детям подарить эмоции праздника, потому что мы сами были детьми. В моё детство таких мероприятий не было, к сожалению. Егор Яковлев, капитан ХК «Металлург»