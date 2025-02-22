В Башкирии хоккеисты сыграли с детьми бойцов СВО

На одном льду с профессиональными хоккеистами. На озере Яктыкуль в Абзелиловском районе прошел благотворительный хоккейный турнир. Сергей Мозякин, Егор Яковлев, Василий Кошечкин, Егор Коробкин и Илья Набоков сыграли матчи с детьми участников специальной военной операции. Как прошел хоккейный праздник и какие впечатления остались у начинающих спортсменов?
В этот день морозная погода ощущалась совсем иначе, ведь на льду проходили по-настоящему жаркие игры. И даже пропустить гол от олимпийского чемпиона Сергея Мозякина не так обидно. Когда еще удастся побороться за победу в матче с легендами российского хоккея, понаблюдать за противостояниями, сделать фото на память с кумирами и просто насладиться хоккейной атмосферой пришло много местных жителей?
На озере Яктыкуль хоккейные турниры проводятся регулярно. «Уральская классика» стала доброй традицией и проводится уже ежегодно. В этот раз было принято решение собрать начинающих хоккеистов, детей участников СВО, и подарить им незабываемые эмоции. С этим прекрасно справились организаторы.
Участие в турнире приняли четыре команды из Абзелиловского района – это более 40 детей. Все они регулярно тренируются и, конечно, обладают хоккейными навыками. Отраженный буллит от Ильи Набокова тому доказательство.
Всё как в настоящем хоккейном матче: на поле шесть игроков, вбрасывание и даже исполнение буллитов. Конечно, без силовых приёмов. Помимо ярких впечатлений, юные хоккеисты уехали с памятными подарками.
И это только начало. Дальше только больше подобных мероприятий. И, возможно, из этой хоккейной коробки выйдут новые олимпийские чемпионы.