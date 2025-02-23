Жителей Башкирии предупреждают о закрытии дорог из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий в Башкирии ограничили движение для всех видов транспорта на нескольких автодорогах.
С 08:00 продлили ограничения на трассах:
— Верхний Сарабиль — Кувандык с 0 по 104 км (Зианчуринский район — Оренбургская область);
— Абуляисово — Старозианчурино с 0 по 24 км (Зианчуринский район РБ).
Ориентировочно, движение откроют сегодня в 12:00.
Также с 10:00 закрыли движение на участках дорог:
— Акъяр — Большеабишево с 0 по 67 км;
— Янтышево — Галиахметово с 0 по 15 км (Хайбуллинский район РБ).
Ограничения снимут в 20:00.
Фото: министерство транспорта РБ.