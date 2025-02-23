Жителей Башкирии предупреждают о закрытии дорог из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий в Башкирии ограничили движение для всех видов транспорта на нескольких автодорогах.

Фото №1 - Жителей Башкирии предупреждают о закрытии дорог из-за непогоды

С 08:00 продлили ограничения на трассах:

— Верхний Сарабиль — Кувандык с 0 по 104 км (Зианчуринский район — Оренбургская область);

— Абуляисово — Старозианчурино с 0 по 24 км (Зианчуринский район РБ).

Ориентировочно, движение откроют сегодня в 12:00.

Также с 10:00 закрыли движение на участках дорог:

— Акъяр — Большеабишево с 0 по 67 км;

— Янтышево — Галиахметово с 0 по 15 км (Хайбуллинский район РБ).

Ограничения снимут в 20:00.

Фото: министерство транспорта РБ. 

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