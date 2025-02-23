В Башкирии девушка убила шестимесячную дочку

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего ребенка». Девушка заключена под стражу на 2 месяца. Но мама и её адвокат просили ограничиться домашним арестом, поскольку обвиняемая характеризуется положительно, а её поведение попытались объяснить послеродовой депрессией и тем, что дочь родилась недоношенной, болела, наличием других детей. Освидетельствование показало, что и у других детей девушки были телесные повреждения.