В Башкирии мужчина и подросток едва не погибли при работе с автогеном

В Балтачевском районе произошел несчастный случай, во время которого едва не погибли 55-летний мужчина и 17-летний подросток.

Как сообщили в МЧС региона, в деревне Сейтяково мужчина и парень работали с автогеном в гараже. Внезапно произошёл хлопок газовоздушной смеси. На людях загорелась одежда. Мужчина и подросток получили ожоги рук, туловища, шеи и головы. Пострадавшие были экстренно госпитализированы.