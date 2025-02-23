В Башкирии мужчина и подросток едва не погибли при работе с автогеном

В Балтачевском районе произошел несчастный случай, во время которого едва не погибли 55-летний мужчина и 17-летний подросток.
Как сообщили в МЧС региона, в деревне Сейтяково мужчина и парень работали с автогеном в гараже. Внезапно произошёл хлопок газовоздушной смеси. На людях загорелась одежда. Мужчина и подросток получили ожоги рук, туловища, шеи и головы. Пострадавшие были экстренно госпитализированы.
МЧС России напоминает:
Зона резки должна быть очищена от воспламеняющихся материалов, в непосредственной близости должны быть огнетушитель.
Сначала нужно открыть вентиль кислорода, чтобы создать поток газа. Затем открыть вентиль горючего газа и поджечь смесь специальной зажигалкой.
Держать резак под углом 30–45 градусов к поверхности. Следить, чтобы шланги не перекручивались и не касались горячих поверхностей. Не оставлять работающий резак без присмотра.
Для работы с резаком необходимо использовать средства индивидуальной защиты: очки или защитную маску с фильтром, огнестойкую одежду, перчатки из термостойкого материала.
Фото: МЧС по РБ.