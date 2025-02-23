Радий Хабиров поздравил защитников Отечества с праздником

Такие качества, как ответственность, честь и умение принимать решения в критических ситуациях, полученные на передовой, будут использованы в государственной и муниципальной службе. С 24 февраля в республике стартует региональная программа «Герои Башкортостана». Инициатором ее создания выступил глава республики. Радий Хабиров также поздравил жителей региона с праздником.

Корзина с цветами от главы республики в память о тех, кто самоотверженно сражался за Родину. Мероприятия честь Дня защитника Отечества уже традиционно начались с парка Победы. Цветы возложили к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь. Глава Башкортостана подчеркнул важность этого дня и глубокий смысл праздника.

Мы всегда серьёзно относились к нему, но сейчас 23 февраля воспринимается по-особенному. В условиях специальной военной операции мы осознаём, насколько велика роль армии в жизни страны и как героически сражаются наши ребята. Важно, что в этом году мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества, а в республике мы посвятим его заботе об участниках СВО и членах их семей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Возложил корзину с цветами глава республики и к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади. Вместе с ним в торжественной церемонии участие приняли члены Правительства Башкортостана, руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств, а также ветераны Вооружённых сил и участники специальной военной операции.

Ключевым праздничным мероприятием стало торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества. В ГКЗ «Башкортостан» собрались военнослужащие, офицеры запаса, участники СВО, члены их семей. Особое внимание – ветеранам Великой Отечественной войны.

Николай Фомин родился в селе Базгиево Шаранского района. С августа 1943 года воевал с немецкими захватчиками, был связистом. В составе Забайкальского фронта сражался против японской армии. В 1947 году демобилизовался и до самой пенсии работал учителем в родном селе. В свои силы он верит и по сей день. Несмотря на возраст в 102 года ветеран приехал на торжественное собрание, чтобы лично получить из рук главы республики медаль в честь 80-летия Победы. Среди награждённых еще два участника Великой Отечественной войны – Пётр Сергеев и Владимир Пискарёв.

На сцену за наградами в этот день поднялись и те, кто защищает интересы страны с оружием в руках в наше время. Радий Хабиров поблагодарил семьи участников СВО за веру, терпение и умение ждать. Забота о воинах и родных остаётся для республики самым важным направлением. Активно Башкортостан поддерживает бойцов и на передовой.

Башкортостан занимает второе место среди регионов по трудоустройству участников СВО, отметил глава республики. Им продолжат помогать с освоением профессий, карьерой, социальной адаптацией. А ещё по поручению Президента России республика расширяет федеральный проект «Время героев». 24 февраля дадут старт новой региональной программе «Герои Башкортостана».

Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества: ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем займут достойное место в нашей управленческой команде. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Инициатива очень хорошая, говорит боец с позывным «Хасан». Участник специальной военной операции пока находится в отпуске по ранению. В будущем военнослужащий намерен стать участником регионального проекта.