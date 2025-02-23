Госнаграды и гумпомощь: как бойцы из Башкирии празднуют 23 Февраля на передовой

В честь праздника бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» в зоне СВО получили боевые награды, мотоциклы, внедорожники и бронетехнику. Всё необходимое для выполнения поставленных задач отправили с очередным, уже 144-м по счету гуманитарным конвоем. Кто и как отмечает праздник на передовой?

Для многих бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» это уже не первый праздник, который они отмечают в зоне спецоперации. На фронт ушли добровольцами, поэтому случайных людей здесь нет. Каждый понимал, на что подписывается. Указом главы республики отличившиеся бойцы были отмечены медалями Минигали Шаймуратова.

Вдвойне приятно. У меня еще 24 февраля день рождения. Домой поеду в отпуск. позывной «Кузя»

Всех мужчин с праздником. Это мужской сильный праздник. позывной «Бронза»

Передаю привет своей семье, четырем детям. Победа будет за нами. позывной «Царёк»

Приблизить победу бойцам помогают неравнодушные жители республики. Тыл такой же крепкий, как броня военной техники, которую передали полку «Башкортостан». Использовать ее будут на самых опасных участках.

Бронированный «Урал» будет вывозить десант на передовую. Это большой успех для общего дела. Обстановка сложная, дроны летают. И антидроновая сетка будет защищать машину, чтобы она смогла довезти десант для выполнения боевой задачи. позывной «Каддафи»

Для этих же целей предназначена и другая техника. Среди бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» люди самых разных профессий. И теперь их объединяет одна общая работа – защита своего Отечества.

Когда была мобилизация, мне не пришла повестка из-за возраста. Поэтому пошел в военкомат и подписал контракт. Это был мой долг. позывной «Бабай»

У меня сын был мобилизован. Погиб при штурме Азовстали. Четыре месяца не могли достать тело, не давали. Когда привез его домой и похоронил, сам ушел сюда, чтобы отомстить. Надо убить всю эту нечисть. позывной «Батыр»