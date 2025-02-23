Госнаграды и гумпомощь: как бойцы из Башкирии празднуют 23 Февраля на передовой

В честь праздника бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» в зоне СВО получили боевые награды, мотоциклы, внедорожники и бронетехнику. Всё необходимое для выполнения поставленных задач отправили с очередным, уже 144-м по счету гуманитарным конвоем. Кто и как отмечает праздник на передовой?
Для многих бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» это уже не первый праздник, который они отмечают в зоне спецоперации. На фронт ушли добровольцами, поэтому случайных людей здесь нет. Каждый понимал, на что подписывается. Указом главы республики отличившиеся бойцы были отмечены медалями Минигали Шаймуратова.
Приблизить победу бойцам помогают неравнодушные жители республики. Тыл такой же крепкий, как броня военной техники, которую передали полку «Башкортостан». Использовать ее будут на самых опасных участках.
Для этих же целей предназначена и другая техника. Среди бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» люди самых разных профессий. И теперь их объединяет одна общая работа – защита своего Отечества.
Разгрузка гумконвоя проходила под прикрытием антидроновых групп. Вражеские беспилотники могут долететь и до тыловых районов. Помимо бронированной техники, мотоциклов и внедорожников, бойцы на праздник получили именные посылки от родных.