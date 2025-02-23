Башкортостан и Узбекистан укрепляют сотрудничество

Сотрудничество между Башкортостаном и Узбекистаном выходит на новый уровень. Внешнеторговый оборот по итогам 11 месяцев прошлого года вырос на 20 процентов. На неделе нашу республику с официальным визитом посетила делегация центрально-азиатского государства во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ботиржоном Асадовым. Радий Хабиров обсудил с ним планы взаимодействия и создания совместных предприятий. Что связывает Башкортостан и Узбекистан и в каких направлениях партнёры намерены развиваться?

Так выглядит один из крупнейших вузов Средней Азии – Бухарский инженерно-технологический институт. Здесь готовят специалистов в области машиностроения, химии, нефтегазовой отрасли, легкой промышленности. Учебное заведение обеспечивает кадрами предприятия Узбекистана.

Здесь созданы максимально комфортные условия и для молодых учёных. Поэтому вуз неспроста выбрали в качестве места представительства Евразийского научно-образовательного центра Башкортостана. Более 50 узбекских учёных повысят свою квалификацию, и в этом им помогут коллеги из нашего региона.

По таким приоритетным направлениям, как микроэлектроника и фотоника. А также обучиться по программам передовой инженерной школы «Моторы Будущего». Садокат Сиддикова, ректор Бухарского инженерно-технологического института

А еще проводить совместные конструкторские работы.

Буквально в начале апреля мы собираемся выехать в представительство, провести серию лекций наших ученых. У нас была оборудована наша аудитория Евразийского НОЦ на базе Бухарского технологического института, на базе, на которой планируется проводить встречи с предприятиями Узбекистана, учёными, также проводить совместные лектории. Наталия Латыпова, директор управляющей компании научно-образовательного центра Республики Башкортостан

Сфера образования тоже играет ключевую роль. Около 700 студентов из Узбекистана учатся в вузах Башкортостана. Благодаря брендированным классам УГНТУ в школах зарубежного государства дети и подростки узнают полезную информацию об учебных заведениях Уфы. К слову, в центрально-азиатском регионе живёт более 30 тысяч башкир.

Это не только Ташкент, это и Бухара, и Фергана, и Ферганская область. Здесь играет еще важную роль и культурно-гуманитарный фактор, потому что близость тюрко-язычных народов здесь срабатывает. Артур Сулейманов, доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета, эксперт центра геополитических исследований «Берлек – Единство»

Помимо научного взаимодействия, Башкортостан активно сотрудничает с Узбекистаном и в экономическом аспекте. Партнёры заинтересованы в обмене опытом и компетенциями. На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Ботиржоном Асадовым Радий Хабиров отметил: отношения между страной и двумя республиками выходят на новый уровень. Внешнеторговый оборот по итогам 11 месяцев прошлого года достиг рекордных 183 миллионов долларов.

Мы в этом году существенно увеличили импорт и это для нас хороший показатель, и самое главное – мы перешли в плоскость более глубоких отношений. Все наши договоренности, которые возникли по итогам встречи и с правительством Республики Узбекистан, и с акимами областей, мы заложили в дорожную карту. И эту дорожную карту мы контролируем, так как она исполняется. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Я бы хотел особо подчеркнуть и поблагодарить Радия Фаритовича за его усилия в развитии наших отношений между Башкортостаном и регионами Узбекистана. Мы договорились о том, что будут несколько визитов из Башкортостана в Узбекистан. Это и предпринимательские круги. И ждем Радия Фаритовича в Узбекистан. Очень много проектов совместных – как в Узбекистане, так и в Башкортостане. Ботиржон Асадов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в России

Их и реализуют партнёры. Причем в самых разных сферах. Совсем скоро в Уфе должен появиться шоурум с холодильниками, лифтами, эскалаторами производства Узбекистана. Идут переговоры о создании технопарка в Ферганской области, появления в Ташкентской области предприятия по производству топливных присадок. А в Башкортостане – строительства цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов, продовольственного рынка и не только.

Это открытие торгового дома Узбекистана на территории Уфы. Второе: крупные текстильные промышленники попросили сделать точку входа в Россию через Башкортостан. Те инвестиции, которые сделало правительство, руководство Узбекистана в том числе, в текстильную промышленность, инновационный сектор – они, конечно, поражают. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

Эксперты отмечают, Узбекистан – надежный партнёр для Башкортостана. На федеральном уровне уделяют огромное внимание тому, чтобы регионы России активно взаимодействовали с областями других стран для укрепления межрегионального сотрудничества.

Много общего в культуре, в религии, в развитии. Поэтому именно российская связь, российская линия хорошо реализуется через связи вот таких регионов. Сергей Семёнов, политолог, кандидат философских наук, эксперт Общественной палаты Республики Башкортостан

В Башкортостане сейчас успешно работают более 20 компаний. По оценкам политологов и экспертов, их количество будет только расти.

Импортируются из Узбекистана материалы, продовольственные товары, текстиль. Завозятся в республику, например, металлы – в пределах 44% всего импорта составляет именно продукция металлургическая. Гузалия Галимова, и.о. заведующей кафедрой финансов и налогового регулирования Уфимского университета науки и технологий

Познакомиться с частичкой культуры Узбекистана можно и в центре Уфы, а именно в ресторане национальной кухни. Посетители погружаются в атмосферу Центральной Азии. Взять даже женский национальный костюм чапан и кувшины, выполненные из красной глины. Все предметы интерьера и вещи привезены из солнечного Ташкента. Даже блюда здесь готовят исключительно повара из Ташкента, чтобы посетители могли не только визуально насладиться через картины видами старинных городов Узбекистана.

Заведение популярным становится только-только. Люди приходят большими компаниями. Большой плюс – у нас нет алкоголя. У нас порядка 70 блюд, из них только вторых блюд – порядка 20. Магомед Скорохватов, администратор ресторана

Жители республики, особенно представители старшего поколения, тоже могут увидеть красоты среднеазиатского государства по программе «Башкирское долголетие». В прошлом году 150 человек посетили с экскурсией города Узбекистана. Среди них и Гузель Галимова. Говорит, поездка была насыщенной. Гостям показали обсерваторию Улугбека, площадь Регистана и другие достопримечательности.

Встретили нас очень хорошо. Это новые знакомства, новое общение, новые впечатления. Сразу же идет субсидия. Стоит 57 тысяч, а мы заплатили 46 тысяч. Гузель Галимова, участница программы «Башкирское долголетие»