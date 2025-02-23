Башкортостан и Узбекистан укрепляют сотрудничество

Сотрудничество между Башкортостаном и Узбекистаном выходит на новый уровень. Внешнеторговый оборот по итогам 11 месяцев прошлого года вырос на 20 процентов. На неделе нашу республику с официальным визитом посетила делегация центрально-азиатского государства во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ботиржоном Асадовым. Радий Хабиров обсудил с ним планы взаимодействия и создания совместных предприятий. Что связывает Башкортостан и Узбекистан и в каких направлениях партнёры намерены развиваться?
Так выглядит один из крупнейших вузов Средней Азии – Бухарский инженерно-технологический институт. Здесь готовят специалистов в области машиностроения, химии, нефтегазовой отрасли, легкой промышленности. Учебное заведение обеспечивает кадрами предприятия Узбекистана.
Здесь созданы максимально комфортные условия и для молодых учёных. Поэтому вуз неспроста выбрали в качестве места представительства Евразийского научно-образовательного центра Башкортостана. Более 50 узбекских учёных повысят свою квалификацию, и в этом им помогут коллеги из нашего региона.
А еще проводить совместные конструкторские работы.
Сфера образования тоже играет ключевую роль. Около 700 студентов из Узбекистана учатся в вузах Башкортостана. Благодаря брендированным классам УГНТУ в школах зарубежного государства дети и подростки узнают полезную информацию об учебных заведениях Уфы. К слову, в центрально-азиатском регионе живёт более 30 тысяч башкир.
Помимо научного взаимодействия, Башкортостан активно сотрудничает с Узбекистаном и в экономическом аспекте. Партнёры заинтересованы в обмене опытом и компетенциями. На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Ботиржоном Асадовым Радий Хабиров отметил: отношения между страной и двумя республиками выходят на новый уровень. Внешнеторговый оборот по итогам 11 месяцев прошлого года достиг рекордных 183 миллионов долларов.
Их и реализуют партнёры. Причем в самых разных сферах. Совсем скоро в Уфе должен появиться шоурум с холодильниками, лифтами, эскалаторами производства Узбекистана. Идут переговоры о создании технопарка в Ферганской области, появления в Ташкентской области предприятия по производству топливных присадок. А в Башкортостане – строительства цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов, продовольственного рынка и не только.
Эксперты отмечают, Узбекистан – надежный партнёр для Башкортостана. На федеральном уровне уделяют огромное внимание тому, чтобы регионы России активно взаимодействовали с областями других стран для укрепления межрегионального сотрудничества.
В Башкортостане сейчас успешно работают более 20 компаний. По оценкам политологов и экспертов, их количество будет только расти.
Познакомиться с частичкой культуры Узбекистана можно и в центре Уфы, а именно в ресторане национальной кухни. Посетители погружаются в атмосферу Центральной Азии. Взять даже женский национальный костюм чапан и кувшины, выполненные из красной глины. Все предметы интерьера и вещи привезены из солнечного Ташкента. Даже блюда здесь готовят исключительно повара из Ташкента, чтобы посетители могли не только визуально насладиться через картины видами старинных городов Узбекистана.
Жители республики, особенно представители старшего поколения, тоже могут увидеть красоты среднеазиатского государства по программе «Башкирское долголетие». В прошлом году 150 человек посетили с экскурсией города Узбекистана. Среди них и Гузель Галимова. Говорит, поездка была насыщенной. Гостям показали обсерваторию Улугбека, площадь Регистана и другие достопримечательности.
Башкортостан и Узбекистан в развитии останавливаться не намерены. Сейчас по дорожной карте стороны реализуют 64 пункта. Четверть уже выполнена. Впереди – большие проекты и в области промышленной кооперации и сельского хозяйства. А это дополнительные инвестиции, новые производства и рабочие места.