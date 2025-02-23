Птицефабрики Башкирии наращивают объемы производства

В республике активно работают по программе развития птицеводства. Это создание крупных предприятий по производству индейки, бройлеров и столового яйца. Все это делается, чтобы обеспечить Башкортостан своей продукцией, а также увеличить экспорт. Развитию могут помешать различные болезни. К примеру, в позапрошлом году со вспышкой птичьего гриппа столкнулось предприятие под Уфой, на полное восстановление которого уйдет еще не меньше года. Потому, развиваясь в строительстве и модернизации объектов, нельзя забывать про биобезопасность.

После электриков сюда зайдут работники дезинфекции, затем начнется испытание участка и проверка оборудования. И только потом, весной, площадку заселят птенцами индейки – почти два десятка тысяч особей. В этих птичьих яслях они будут 40 дней, пока не окрепнут. А после их переселят на другой участок для выращивания, где пернатых будут откармливать до 20 кг и больше.

Работу важного для экономики объекта восстановили шесть лет назад после двухлетнего простоя. Благодаря новому инвестору мелеузовская индейка снова появилась на российских прилавках и регулярно улетает на экспорт. Крупнейший производитель в стране расширяется с каждым днем. Здесь вводят в эксплуатацию один за другим новые корпуса.

Это только часть масштабного инвестпроекта, который рассчитан на несколько лет. Он предусматривает поэтапное расширение мощностей, благодаря которому производство мяса индейки вырастет в несколько раз. В этом году компания «Союзпромптица» намерена увеличить объемы до 40 тысяч тонн. Также в планах – строительство собственного элеватора. Сейчас готовится документация по реконструкции второй очереди комбикормового завода и убойного цеха.

Посторонним вход в птичник запрещен. Съемочная группа не исключение. Туда могут войти только рабочие. И то после всех процедур обработки и в спецодежде. Жесткие меры предосторожности – не прихоть руководства предприятия и даже не стремление сохранить коммерческую тайну. Крылатые питомцы сильно подвержены инфекциям и стрессу, поэтому их покой и здоровье – превыше всего. Этот объект высокого уровня зоосанитарной защиты. И здесь ежедневно следуют правилам биобезопасности.

Именно проникновение вируса птичьего гриппа стало причиной гибели пернатых два года назад на куриной птицефабрике. Всё поголовье пришлось уничтожить, что в какой-то степени стало причиной дефицита яиц на прилавках. В прошлом году «Башкирская птицефабрика» начала восстанавливать пострадавшее предприятие. В феврале завезли новый молодняк, а летом с конвейеров сошли и первые партии яиц. Впрочем, на полную мощность производство должно заработать не ранее 2026 года.

Наращивает объемы производства и Бакалинская птицефабрика. С ее конвейеров только за сутки сходит около 90 тыс. куриных яиц. Начинали с нуля, выкупив и отремонтировав здание бывшего свинокомплекса. Сейчас предприятие продолжает развиваться. Проект расширения комплекса получил статус приоритетного на одном из «Инвестчасов» в ноябре прошлого года.

В республике ведется непрерывная работа по расширению производства и наращиванию объемов яиц и птицы. Комплексы активно продвигают концепцию насыщения «домашнего» рынка, стараются работать со всеми федеральными и региональными торговыми сетями. А также выходят на экспорт. Не отстают и малые хозяйства, выращивая птицу на мясо и инкубационное яйцо.