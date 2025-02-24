В Уфе прошла интеллектуальная игра «Осҡон»

Мероприятие приурочили к Международному дню родных языков. Участие приняли студенты колледжей. Игра проходит на башкирском языке.
В прошлом году участники были из уфимских образовательных учреждений, в этот раз формат расширили – были приглашены учащиеся из колледжей Сибая, Салавата и села Месягутово. Все шесть команд-участниц финала прошли предварительный отборочный этап. Участникам предстояло ответить на вопросы, касающиеся Башкортостана и башкирского языка, также было необходимо на сцене поставить сказку.
Игра организована Уфимским торгово-экономическим колледжем, фондом по сохранению и развитию башкирского языка и молодежной газетой «Йэшлек».