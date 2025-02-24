В Уфе прошла интеллектуальная игра «Осҡон»

В прошлом году участники были из уфимских образовательных учреждений, в этот раз формат расширили – были приглашены учащиеся из колледжей Сибая, Салавата и села Месягутово. Все шесть команд-участниц финала прошли предварительный отборочный этап. Участникам предстояло ответить на вопросы, касающиеся Башкортостана и башкирского языка, также было необходимо на сцене поставить сказку.