В Бирске открылся офис «Альфа-Банка»

В Бирске открылся филиал «Альфа-Банка». Это уже 23-й офис на территории республики в новом формате.

Новый фиджитал-офис «Альфа-Банка» – это пространство, где клиенту предоставляется возможность выбора. Каждый может сам решить, как и где ему удобно общаться с сотрудниками банка. А они в свою очередь готовы ему помочь адаптироваться в услугах финансовой корпорации.

Мы ушли от классической схемы банковского обслуживания, мы отказались от банковской стойки, мы отказались от стандартных мониторов, мы отказалась от системных блоков, мы убрали барьеры общения между клиентом и банком. Радик Ахметшин, региональный управляющий «Альфа-Банком» по Республике Башкортостан

«Альфа-Банк» предлагает широкий спектр услуг для бизнеса, включая бесплатную онлайн-регистрацию и юридическое сопровождение. Это делает банк настоящей платформой для предпринимателей.

Для бизнеса, конечно, это удобства, когда новый банк открывается, это конкуренция, значит, более выгодные условия и для бизнеса, и для населения – для всех. Алмаз Сибагатуллин, заместитель главы администрации Бирского района

Я уже год являюсь клиентом этого банка, очень удобно в использовании и процентная ставка радует. Ольга Князева, клиент «Альфа-Банка»