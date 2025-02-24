В Бирске открылся офис «Альфа-Банка»

В Бирске открылся филиал «Альфа-Банка». Это уже 23-й офис на территории республики в новом формате.
Новый фиджитал-офис «Альфа-Банка» – это пространство, где клиенту предоставляется возможность выбора. Каждый может сам решить, как и где ему удобно общаться с сотрудниками банка. А они в свою очередь готовы ему помочь адаптироваться в услугах финансовой корпорации.
«Альфа-Банк» предлагает широкий спектр услуг для бизнеса, включая бесплатную онлайн-регистрацию и юридическое сопровождение. Это делает банк настоящей платформой для предпринимателей.
Жители Бирска уже могут воспользоваться современными услугами и получить необходимую помощь. «Альфа-Банк» продолжает расширять свою сеть, стремясь стать более доступным для своих клиентов.