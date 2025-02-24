В Башкирии подросток отравился алкоголем и попал в реанимацию

Кроме того, на дорогах республики произошло несколько ДТП с участием детей и беременной женщины. В Бирске и Стерлитамаке водители сбили пешеходов, а в Белебеевском районе автомобиль с семьей съехал в кювет. Все пострадавшие были госпитализированы.