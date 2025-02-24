В Башкирии подросток отравился алкоголем и попал в реанимацию

В Башкирии 15-летний подросток попал в больницу из-за отравления алкоголем. Об экстренных случаях, произошедших в выходные, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Среди событий — ситуация на строительной площадке, где 35-летнего работника придавило тяжелыми материалами. В настоящее время он находится в больнице с травмами средней степени тяжести и получает необходимое лечение.
Кроме того, на дорогах республики произошло несколько ДТП с участием детей и беременной женщины. В Бирске и Стерлитамаке водители сбили пешеходов, а в Белебеевском районе автомобиль с семьей съехал в кювет. Все пострадавшие были госпитализированы.
В Нефтекамске подросток с алкогольным отравлением попал в реанимацию. Состояние пострадавшего стабилизировалось. Его перевели в детское отделение.