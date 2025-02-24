В Башкирии спасатели оказали помощь сотруднику водозабора

Инцидент произошел 23 февраля в деревне Холмогоры Куюргазинского района. По информации ГК РБ по ЧС, сотрудники водозабора обратились в экстренные службы, что дежурный не выходил на связь в течение всего дня.

Фото №1 - В Башкирии спасатели оказали помощь сотруднику водозабора

К месту происшествия направились спасатели Госкомитета РБ по ЧС и медики. До деревни Холмогоры они добрались на автомобилях, затем группа с местным проводником пересела на снегоход.

Там они обнаружили мужчину, которому стало плохо. Его эвакуировали на снегоходе к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Фото: ГК РБ по ЧС.

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