Житель Башкирии ушел искать корову и потерялся

Инцидент произошел вечером 22 февраля в селе Уразово Учалинского района. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, 32-летний мужчина отправился вместе с матерью на поиски пропавшей коровы.
Женщина с животным вернулись, а сам молодой молодой человек пропал. Встревоженная мать обратилась за помощью в экстренные службы на утро следующего дня.
В поисках мужчины участвовали полицейские, волонтеры и местные жители. К счастью, вечером «потеряшку» нашли. К тому времени он сильно замерз и был госпитализирован в Учалинскую больницу.