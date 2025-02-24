Для православных Башкирии началась масленичная неделя

С 24 февраля началась масленичная неделя. Главные праздничные мероприятия пройдут 1 и 2 марта во всех районах Уфы, сообщили в администрации города.
Основной праздник состоится 1 марта на площади имени Ленина в 12:00. Здесь развернется около десяти интерактивных площадок, на которых скоморохи, народные герои и ростовые куклы будут приглашать всех участников присоединиться к мастер-классам, национальным спортивным играм, активным развлечениям и хороводам. Также пройдет акция «Добрый блин», в рамках которой любой желающий сможет испечь масленичный блин, который затем будет выставлен на аукцион.
Все собранные средства направят на поддержку участников специальной военной операции. Информацию о зонах активности и расположении входов и мест для парковки можно найти на схемах.
Также, 1 марта гулянья пройдут с 12.00 на следующих площадках:
– в Демском парке;
– в парке «Первомайский» в Черниковке;
– в парке«Кашкадан» в Сипайлово;
– перед Дворцом культуры в Нагаево;
– в парке «Волна» в Затоне - с 13:00;
– на площади перед ДК «Ядкарь» - с 14:00.
В воскресенье, 2 марта, можно будет посетить:
– территорию пляжа «Солнечный» (остановка «Школьная»);
– площадь им. Серго Орджоникидзе;
– парк им. Ивана Якутова и перед ДК в деревне Искино.