Для православных Башкирии началась масленичная неделя

С 24 февраля началась масленичная неделя. Главные праздничные мероприятия пройдут 1 и 2 марта во всех районах Уфы, сообщили в администрации города.

Основной праздник состоится 1 марта на площади имени Ленина в 12:00. Здесь развернется около десяти интерактивных площадок, на которых скоморохи, народные герои и ростовые куклы будут приглашать всех участников присоединиться к мастер-классам, национальным спортивным играм, активным развлечениям и хороводам. Также пройдет акция «Добрый блин», в рамках которой любой желающий сможет испечь масленичный блин, который затем будет выставлен на аукцион.

Все собранные средства направят на поддержку участников специальной военной операции. Информацию о зонах активности и расположении входов и мест для парковки можно найти на схемах.

Также, 1 марта гулянья пройдут с 12.00 на следующих площадках:

– в Демском парке;

– в парке «Первомайский» в Черниковке;

– в парке«Кашкадан» в Сипайлово;

– перед Дворцом культуры в Нагаево;

– в парке «Волна» в Затоне - с 13:00;

– на площади перед ДК «Ядкарь» - с 14:00.

В воскресенье, 2 марта, можно будет посетить:

– территорию пляжа «Солнечный» (остановка «Школьная»);

– площадь им. Серго Орджоникидзе;