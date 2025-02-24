В Башкирии наркосбытчику грозит пожизненный срок

В Башкирии мужчине грозить пожизненное заключение за сбыт 44 кг наркотиков. 25-летний житель Санкт-Петербурга занимался сбытом наркотиков по всей стране и был задержан в Уфе, сообщили в пресс-службе МВД региона.

В апреле прошлого года для проверки документов сотрудники ДПС остановили автомобиль «Форд Сиера». Поведение водителя вызвало подозрения у правоохранителей. В ходе осмотра автомобиля у него было найдено более 3,5 кг синтетических наркотиков, а также лопата, весы и четыре мобильника, где были записаны адреса тайников с наркотиками.

В тот же день полицейские обнаружили и изъяли четыре тайника с более 2 кг запрещенных веществ. Подозреваемый был арестован.

В ходе следствия выяснилось, что он является крупным курьером интернет-магазина наркотиков. В общей сложности правоохранители изъяли более 44 кг наркотиков.

Дело из 14 эпизодов было передано в суд. Обвиняемому грозит наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.