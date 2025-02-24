В Башкирии 4 школы и детский сад закрыли из-за вспышки гриппа

В Башкирии из-за гриппа закрыли на карантин четыре школы и один детский сад. Кроме того, деятельность 66 классов в 33 учебных заведениях и 25 групп в 16 детских садах была частично приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.