В Башкирии 4 школы и детский сад закрыли из-за вспышки гриппа

В Башкирии из-за гриппа закрыли на карантин четыре школы и один детский сад. Кроме того, деятельность 66 классов в 33 учебных заведениях и 25 групп в 16 детских садах была частично приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.
В ведомстве отметили, что за последнюю неделю в республике наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями на 7%. За прошлую неделю зафиксировано более 28 тысяч случаев ОРВИ, из которых около половины приходятся на детей до 14 лет.
Среди всех респираторных вирусов грипп составляет 64,5%, при этом преобладает вирус гриппа А (H1N1).