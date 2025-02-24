В зону СВО прибыл гумконвой от Всемирного курултая башкир

Гумконвой от Всемирного курултая башкир доехал до места назначения. Он отправился в путь на прошлой неделе из Уфы с Советской площади. В формировании конвоя приняли участие активисты из села Казмашево Абзелиловского района. Они повезли бойцам переносную баню.