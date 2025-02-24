В лицее УГНТУ появилась «Парта Героя» в честь Андрея Мигунова

В лицее нефтяного университета установили парту в память о Герое России Андрее Мигунове. Рядом установлена витрина с военной формой, личными вещами и наградами. Супруга Любовь Александровна вручила подаренные бойцами шлемы танкистов, презентовала стихи в честь Андрея Мигунова.

С позывным «Скиф» он прошел путь от курсанта военного училища, Афганистана и до звания Героя России. Но для бойцов танкового батальона был и остался «Батя». Когда началась спецоперация, Андрей Мигунов не смог остаться в стороне. Назначен командиром танкового батальона имени Героя Советского Союза Зорина.